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    В Азербайджане зафиксировали первый факт инфицирования коронавирусом

    28 Февраля 2020, 17:18

    БАКУ. TREND – КАЗИНФОРМ - Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана подтвердил факт выявления первого случая инфицирования коронавирусом в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

    Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на оперативный штаб, инфицированный - гражданин РФ. При пересечении госграницы с Ираном в направлении Азербайджана у него были выявлены первичные признаки коронавируса, в связи с чем он помещен в специальный инфекционный бокс больницы. Итоги проведенных анализов и тестов оказались положительными. В настоящее время состояние здоровья пациента стабильное.

    Как отмечается, больница обладает всем необходимым оборудованием и профессиональным медперсоналом для обеспечения пациента соответствующей терапией, а также для недопущения распространения инфекции.

    Помимо этого, принимаются соответствующие меры для пресечения распространения вируса и его нежелательных последствий, а также с целью получения необходимой информации ведется работа по установлению лиц, с которыми контактировал пациент, выявлению источника заражения пациента, а также путей распространения и других случаев инфицирования.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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