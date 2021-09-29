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    В Азербайджане вагон врезался в автомобиль, есть пострадавший

    29 Сентября 2021, 10:07

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня во втором по численности населения городе Азербайджана Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие с участием вагона и автомобиля, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Apa.az.

    По сообщению агентства, в городе Гяндже внезапно тронувшийся с места вагон врезался в движущийся автомобиль. ДТП было зафиксировано в поселке «Почт».

    В частности, по указанному адресу вагон тронулся с места и на незащищенном переезде врезался в движущийся автомобиль марки «ВАЗ 2107». В результате водитель легкового автомобиля получил легкие травмы.

    Сообщается, что вагон принадлежит ЗАО «Азербайджанские государственные железные дороги».

    Отметим, что это не первый случай с участием железнодорожного транспорта в Азербайджане за этот год. Так, в марте в другом крупном азербайджанском городе Сумгайыте произошло смертельное ДТП. Пассажирский автобус столкнулся с проезжавшим по территории товарным поездом. В результате ДТП трагически погиб проводник поезда Мубариз Абдуллаев - вследствие удара ему отрезало голову.

    В мае в этом же городе произошло другое столкновение маневрового тепловоза с составом в 10 вагонов-цистерн с микроавтобусом на нерегулируемом железнодорожном проезде. В результате аварии скончался составитель поезда Муртуз Абдуллаев.

    В целом, по данным Главного управления государственной дорожной полиции МВД Азербайджана в первом полугодии 2021 года в Азербайджане зарегистрировано 756 ДТП, в результате которых погибли 290 и травмы получили 698 человек. Тем не менее количество ДТП сократилось на четыре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

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