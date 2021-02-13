В Азербайджане у людей не выявлено серьезных осложнений после вакцинации – эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Азербайджане вакцинацию прошли десятки тысяч медработников. Наблюдения показывают, что серьезных осложнений у людей не отмечено. Об этом заявил директор Научно-исследовательского Института медицинской профилактики имени Вели Ахундова Адиль Аллахвердиев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам А.Аллахвердиева, у всех вакцин могут быть побочные эффекты. Они бывают локальными и системными.

«Системные побочные эффекты - это повышение температуры, слабость, боль в мышцах и т.д. Локальные эффекты – это покраснение на месте введенной вакцины, боли. Вакцинацию прошли уже более 60 тысяч медработников. Наблюдения показывают, что серьезных осложнений у людей не отмечено. Я сам привился, никаких жалоб у меня нет, как и у моих знакомых», - отметил глава НИИ.

Врач отметил, что ни в Турции, ни в Азербайджане не отмечено случаев повторного заражения коронавирусом среди вакцинированных. В настоящее время нет каких-либо сведений о снижении эффективности вакцины «Coronovac», используемой в Азербайджане.

Как заявил ранее А.Аллахвердиев, доставленную в Азербайджан вакцину «Coronavac» производства китайской компании получают от уничтоженного вируса COVID-19.

«Самым большим преимуществом данной вакцины является отсутствие вероятности возникновения каких-то заболеваний. Другим плюсом является удобство хранения вакцины»,- заверил эксперт.

По данным Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана за прошедшие сутки в стране выявлен еще 191 случай заражения коронавирусом, 226 человек вылечились, 3 человека скончались. До сегодняшнего дня по стране зафиксировано 231 840 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 3 173 скончались.

Ранее сообщалось о том, что существует вероятность проникновения в Азербайджан нового штамма COVID-19. Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями АР «TƏBİB» придерживается мнения, что для предотвращения распространения нового штамма необходим более серьезный подход к вопросу вакцинации.

Фото: trend.az