В Азербайджане стартовали парламентские выборы

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 9 февраля, в Азербайджане стартовали внеочередные парламентские выборы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, что за 125 мест в Милли Меджлисе на этих выборах будут бороться 1 314 кандидатов, которые были зарегистрированы. Всего же для участия в выборах обратился 2 431 человек, на один депутатский мандат претендуют 10-11 кандидатов. Среди участвующих в избирательной гонке 21% кандидатов женщины. В одной тыс. из 5 573 участков установлены веб-камеры.

Аккредитацию прошли 883 международных наблюдателя, которые представляют 58 стран и 59 организаций. В числе местных наблюдателей - более 77 тыс. человек. Для голосования напечатано 5 387 600 избирательных бюллетеней.

Следует отметить, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», на которой депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске парламента страны.

Пятого декабря Президент страны Ильхам Алиев подписал распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».