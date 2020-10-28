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    В Азербайджане срок особого карантинного режима продлевается до 1 декабря

    28 Октября 2020, 21:29

    БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - В целях предотвращения распространения нового вида коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий срок особого карантинного режима на территории страны продлевается на основании постановления Кабинета министров Азербайджанской Республики до 06:00 часов 1 декабря 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Оперативном штабе, одновременно согласно анализу существующей на территории страны санитарно-эпидемиологической обстановки в последние дни в городе Лянкяран, Джалилабадском и Масаллинском районах выявлено большое количество фактов инфицирования.

    В связи с этим с 00.00 часов 29 октября въезд и выезд в город Лянкяран, Джалилабадский и Масаллинский районы прекращается, за исключением транспортных средств оперативного и специального назначения, а также грузовых автомобилей.

    Одновременно в нижеуказанные дни прекращается движение общественного транспорта в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Мингячевир, Шеки, Ширван, Лянкяран и Абшеронском, Гейгельском, Самухском, Сабирабадском, Губинском, Агстафинском, Билясуварском, Хачмазском, Исмаиллинском, Гахском, Загатальском, Джалилабадском, Масаллинском районах:

    с 00.00 часов 31 октября до 06.00 часов 2 ноября;

    с 00.00 часов 7 ноября до 06.00 часов 9 ноября;

    с 00.00 часов 14 ноября до 06.00 часов 16 ноября;

    с 00.00 часов 21 ноября до 06.00 часов 23 ноября;

    с 00.00 часов 28 ноября до 06.00 часов 30 ноября;

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Азербайджан
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