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    В Азербайджане смягчают карантинные меры

    15 Мая 2020, 20:05

    БАКУ. КАЗИНФОРМ — По сообщению оперативного штаба при правительстве Азербайджана, принято решение смягчить в стране еще часть ограничений, применяемых в рамках особого карантинного режима, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, с 18 мая по городам Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронскому району: отменяется система получения разрешения на выход из дома по SMS; отменяется ограничение на вход на бульвары, в парки и места отдыха при условии, что в одном месте не будет собираться больше 10 человек; возобновляется обслуживание клиентов в ресторанах, кафе, чайных домах, а также на всех объектах общепита с 08:00 до 18:00.

    В то же время с 18 мая по всему Азербайджану: возобновляется деятельность музеев и выставочных залов; отменяется запрет на выход из дома лиц старше 65 лет.

    В настоящее время в период особого карантинного режима по стране сохраняются ограничения на:

    - въезд-выезд из страны наземным и воздушным транспортом, за исключением грузовых перевозок;

    - въезд-выезд из городов Баку и Сумгайыт и Абшеронского района, а также из городов Гянджа и Лянкяран, за исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных, а также грузовых;

    - пассажирские перевозки наземным и воздушным транспортом из других городов и районов страны;

    - учебный, учебно-воспитательный процесс во всех образовательных заведениях;

    - организацию и проведение религиозных служб, траурных церемоний в залах, палатках и других закрытых помещениях, за исключением похорон; организацию свадеб;

    - массовые мероприятия, в том числе культурно-спортивные;

    - деятельность объектов культуры (кроме музеев и выставочных залов), а также кинотеатров, театров, спортивных залов;

    - работу крупных торговых центров на территории страны, за исключением находящихся в них продуктовых магазинов и аптек.

    Ранее сообщалось, что карантинный режим в Азербайджане сохранится до конца мая.

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Здравоохранение Безопасность Азербайджан Общество
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