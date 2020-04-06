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    В Азербайджане скончались двое больных COVİD-19

    6 Апреля 2020, 09:48

    БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - В Азербайджанской Республике скончались два лица, зараженных инфекцией коронавируса COVİD-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    Как сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров, гражданин Азербайджанской Республики, 1931 года рождения, был болен сахарным диабетом, а другой гражданин, 1956 года рождения, страдал ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией и сахарным диабетом.

    Анализ образцов, взятых для COVID-19, у них был положительным. Реанимационные мероприятия по стабилизации здоровья пациентов результатов не дали.

    В настоящее время выявляются и размещаются на карантин члены их семей, а также общавшиеся с ними лица.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Азербайджан
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