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В Азербайджане скончались двое больных COVİD-19

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
6 Апреля 2020, 09:48
В Азербайджане скончались двое больных COVİD-19

БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - В Азербайджанской Республике скончались два лица, зараженных инфекцией коронавируса COVİD-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Как сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров, гражданин Азербайджанской Республики, 1931 года рождения, был болен сахарным диабетом, а другой гражданин, 1956 года рождения, страдал ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией и сахарным диабетом.

Анализ образцов, взятых для COVID-19, у них был положительным. Реанимационные мероприятия по стабилизации здоровья пациентов результатов не дали.

В настоящее время выявляются и размещаются на карантин члены их семей, а также общавшиеся с ними лица.


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