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    В Азербайджане с 5 апреля ограничат передвижения граждан

    3 Апреля 2020, 07:17

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – Оперативным штабом при правительстве АР принято решение о применении ограничений передвижения в стране с 00:00 5 апреля до 00:00 20 апреля 2020 года в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этот период допускается передвижение на основе служебных удостоверений или справки с места работы – государственным служащим, работникам и представителям ряда ведомств, предприятий и объектов.

    В то же время допускается передвижение отдельных лиц, данные о которых работодателем внесены в портал icaze.e-gov.az с использованием электронной подписи.

    Все остальные лица могут покинуть место проживания в случае безотлагательной медицинской необходимости и прохождения лечения по графику; приобретения продовольственных и других товаров повседневного спроса, а также лекарственных средств, пользования банковскими и почтовыми услугами; участия в похоронах близкого родственника. При этом, чтобы получить разрешение покинуть место проживания, граждане должны направить SMS-сообщение на номер 8103 с приведением одного из трех индексов и данных, удостоверяющих личность.

    Фото: www.meydan.tv

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Азербайджан
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