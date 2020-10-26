В Азербайджане растет число инфицированных коронавирусом

БАКУ. КАЗИНФОРМ — За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 946 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Оперативный штаб при Правительстве страны.

Кроме того, за этот же период вылечились еще 228 человека и были выписаны домой, а также за сутки от COVID-19 скончались еще 7 инфицированных пациентов.

Всего до настоящего времени в Азербайджане коронавирусом COVID-19 заразились 49 959 человек, из них скончался — 671, излечились — 41 279, находятся в активной фазе лечения в больницах особого режима — 8 009. За весь период борьбы с распространением коронавируса в республике проведены 1 291 534 теста (за 24 часа - 10 037) на выявление COVID-19.