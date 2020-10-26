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    В Азербайджане растет число инфицированных коронавирусом

    26 Октября 2020, 07:10

    БАКУ. КАЗИНФОРМ — За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 946 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Оперативный штаб при Правительстве страны.

    Кроме того, за этот же период вылечились еще 228 человека и были выписаны домой, а также за сутки от COVID-19 скончались еще 7 инфицированных пациентов.

    Всего до настоящего времени в Азербайджане коронавирусом COVID-19 заразились 49 959 человек, из них скончался — 671, излечились — 41 279, находятся в активной фазе лечения в больницах особого режима — 8 009. За весь период борьбы с распространением коронавируса в республике проведены 1 291 534 теста (за 24 часа - 10 037) на выявление COVID-19.

    В то же время, учитывая увеличение числа случаев выявления инфицированных COVID-19, власти города Баку 24 и 25 октября текущего года провели дезинфекцию на 554 улицах и проспектах столицы и пригородов. Намечено, что дезинфекционные работы будут продолжаться и в дальнейшем в рамках мероприятий по безопасности и обеспечению здоровья жителей Баку.

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Азербайджан
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