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    В Азербайджане растет число инфицированных коронавирусом

    10 Октября 2020, 17:43

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Согласно сведениям, распространенным Оперативным штабом при правительстве страны, за последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 233 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В то же время за указанный период 106 человека вылечились и выписано из больниц особого режима, а также за этот период скончался еще 3 инфицированных пациента.

    Таким образом, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом граждан на территории АР составляет 41752 человек, из них 39235 - выздоровели, 608 - скончались, 1909 - продолжают лечение в специальных медучреждениях страны.

    За все время в Азербайджане проведено 1 млн 169 тыс. 656 тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.

    Следует отметить, что в последние недели в стране наблюдается рост числа регистрации фактов инфицирования COVID-19.

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Азербайджан
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