В Азербайджане прошла церемония открытия международного конкурса «Кубок моря-2018»

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Во вторник в штаб-квартире Военно-морских сил Азербайджана в рамках Армейских международных игр-2018 состоялась торжественная церемония открытия международных соревнований «Кубок моря-2018», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

Участники конкурса - Каспийская флотилия Российской Федерации, команды ВМС Ирана, Казахстана и Азербайджана. В церемонии открытия приняли участие военнослужащие, представители стран-участниц, а также Турции, Пакистана, США, Вьетнама, Саудовской Аравии, Бахрейна, Болгарии и других стран, аккредитованных в Азербайджане, а также руководящий состав ВМС.

Были подняты флаги IV Армейских международных игр и конкурса «Кубок моря-2018».

В рамках соревнований Армейских международных игр-2018 с 28 июля по 11 августа на территории Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Ирана и России будут организованы 28 конкурсов. Азербайджанские военнослужащие будут участвовать в пяти конкурсах. Наряду с «Кубком моря» в Баку, они примут участие в конкурсах «Танковый биатлон» и «Полевая кухня» в России, «Мастера артиллерийского огня» в Казахстане и «Снайперский рубеж» в Беларуси.

Военнослужащие Азербайджана также будут представлять страну в качестве наблюдателей на конкурсах «Глубина», который пройдет в Иране, и «Отличники войсковой разведки» в России.

В соревнованиях в качестве наблюдателей будут участвовать представители ВС Турции, Пакистана, Бахрейна, Саудовской Аравии и США.

Напомним, для участия на ежегодном конкурсе «Кубок моря-2018» в Азербайджан прибыл казахстанский артиллерийский корабль «Маңғыстау».