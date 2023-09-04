В Азербайджане произошло землетрясение

БАКУ. TREND - КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 20:35. Очаг стихии залегал на глубине 52 км в Кюрдамире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

Землетрясение ощущалось в Агдамском, Саатлинском, Бейлаганском, Мингячевирском, Ярдымлинском и Габалинском районах.

«В результате землетрясения в МЧС до сих пор не поступило никакой информации о каких-либо разрушениях или пострадавших», - отметили в ведомстве.

В связи с проведением оперативно-технического обследования инфраструктуры, скоростной режим пассажирских поездов, курсирующих по маршруту Агстафа-Баку, снижен до 50 км/ч, а движение грузовых поездов временно остановлено.