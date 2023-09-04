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    В Азербайджане произошло землетрясение

    4 Сентября 2023, 01:12

    БАКУ. TREND - КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 20:35. Очаг стихии залегал на глубине 52 км в Кюрдамире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

    Землетрясение ощущалось в Агдамском, Саатлинском, Бейлаганском, Мингячевирском, Ярдымлинском и Габалинском районах.

    «В результате землетрясения в МЧС до сих пор не поступило никакой информации о каких-либо разрушениях или пострадавших», - отметили в ведомстве.

    В связи с проведением оперативно-технического обследования инфраструктуры, скоростной режим пассажирских поездов, курсирующих по маршруту Агстафа-Баку, снижен до 50 км/ч, а движение грузовых поездов временно остановлено.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Азербайджан Землетрясение
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