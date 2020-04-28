В Азербайджане продлили запрет на вывоз медицинских масок, бахил и перчаток

БАКУ. TREND- КАЗИНФОРМ - В Азербайджане премьер-министр Али Асадов подписал постановление о временном ограничении на вывоз из страны некоторых медицинских средств и препаратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

Сообщается, кабинет министров Азербайджана внес изменения в решение Кабмина № 42 от 14 февраля 2020 года «О мерах по временному ограничению вывоза из страны некоторых медицинских препаратов и лекарств».

Согласно постановлению, срок временного ограничения на вывоз из страны некоторых медицинских средств и препаратов, используемых для борьбы с новым коронавирусом (2019-nCoV) (стерильные перчатки, бахилы, медицинские маски и очки, дезинфицирующие вещества и оборудование, специальная одежда и другие необходимые медицинские принадлежности и препараты) продлен с 1 мая по 1 июля 2020 года.