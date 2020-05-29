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    В Азербайджане продлили  режим карантина до 15 июня

    29 Мая 2020, 21:49

    БАКУ. КАЗИНФОРМ — Оперативный штаб при правительстве страны распространил сведения, согласно которой часть ограничений в рамках особого карантинного режима снимается, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» .

    В частности, отмечается, что проанализировав санитарно-эпидемиологическую ситуацию и рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), срок особого карантинного режима на территории страны продлевается до 15 июня 2020 года.

    В то же время, было принято решение снять часть ограничений в рамках особого карантинного режима с 31 мая:

    - в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкаране и Абшеронском районе отменяется ограничение численности работников государственных учреждений;

    - на территории страны возобновляется деятельность крупных торговых центров и Mall-ов (за исключением деятельности детских и других развлекательных центров, кинотеатров, заведений общественного питания при них);

    - допускается организация спортивных соревнований на открытом воздухе без участия зрителей;

    - обслуживание на месте клиентов в ресторанах, кафе, чайных домах, а также во всех заведениях общественного питания в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе, будет осуществляется с 08:00 до 22:00 (за исключением проведения массовых праздников, церемоний при участии более 10 человек, употребления в указанных местах кальяна).

    фото: report.ge

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Азербайджан
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