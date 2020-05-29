В Азербайджане продлили режим карантина до 15 июня

БАКУ. КАЗИНФОРМ — Оперативный штаб при правительстве страны распространил сведения, согласно которой часть ограничений в рамках особого карантинного режима снимается, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» .

В частности, отмечается, что проанализировав санитарно-эпидемиологическую ситуацию и рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), срок особого карантинного режима на территории страны продлевается до 15 июня 2020 года.

В то же время, было принято решение снять часть ограничений в рамках особого карантинного режима с 31 мая:

- в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкаране и Абшеронском районе отменяется ограничение численности работников государственных учреждений;

- на территории страны возобновляется деятельность крупных торговых центров и Mall-ов (за исключением деятельности детских и других развлекательных центров, кинотеатров, заведений общественного питания при них);

- допускается организация спортивных соревнований на открытом воздухе без участия зрителей;

- обслуживание на месте клиентов в ресторанах, кафе, чайных домах, а также во всех заведениях общественного питания в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе, будет осуществляется с 08:00 до 22:00 (за исключением проведения массовых праздников, церемоний при участии более 10 человек, употребления в указанных местах кальяна).

фото: report.ge