В Азербайджане предупредили об опасности мин в Карабахе

БАКУ. AЗЕРТАДЖ – КАЗИНФОРМ - Генеральная прокуратура Азербайджана и Министерство внутренних дел страны призвали граждан не посещать без соответствующего разрешения районы Карабаха до тех пор, пока они не будут полностью очищены от мин и других взрывных устройств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В поступившем АЗЕРТАДЖ совместном сообщении пресс-служб Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики говорится, что стремление граждан, долгие годы тоскующих по родным местам, понятно. Однако некоторые граждане, игнорируя предварительно сделанные предупреждения, совершают поездки на эти территории.

В частности, 28 ноября от взрыва мины погибли 4 гражданских лица, которые, проигнорировав знаки предупреждения, проследовали на автомобиле в Карабах.

Власти Азербайджана просят не посещать без соответствующего разрешения освобожденные районы до тех пор, пока они не будут полностью очищены от мин и других взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что трое граждан Азербайджана подорвались на мине на территории Физулинского района, перешедшего под контроль Баку после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы РФ.