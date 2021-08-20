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    В Азербайджане полицейские будут проверять ковид-паспорта у граждан

    20 Августа 2021, 16:18

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Азербайджане с 1 сентября будут введены новые ограничения в связи с коронавирусом. Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал помощник президента АР Шахмар Мовсумов, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, с сентября в Азербайджане будет действовать ряд ограничений, при этом карантинный режим в стране не ужесточается.

    «Общество беспокоит рост числа заразившихся коронавирусом. Пока необходимости в локдауне и жестких ограничениях нет. Польза вакцинации очевидна, она доказана научными исследования. Необходимо продолжать этот процесс. Если ситуация не улучшится, в следующий раз будем говорить об ужесточении», - сказал он.

    Ш. Мовсумов также отметил, что основная цель прекращения работы общественного транспорта по выходным – снизить активность граждан, их контакты друг с другом.

    «Пока вопрос возобновления работы общественного транспорта по выходным не обсуждается. В середине сентября, перед открытием школ и университетов, его можно будет вновь обсудить, но об этом пока рано говорить», - заявил Ш. Мовсумов.

    В ходе брифинга глава пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев сообщил, что с 1 сентября сотрудники полиции будут проверять у граждан ковид-паспорта по QR-кодам либо по данным удостоверения личности, а также в целом соблюдение требований карантина в коммерческих объектах и в форме, и в штатском.

    «Физические лица без COVİD-паспорта в крупных торговых центрах и учебных заведениях будут оштрафованы на сумму от 200 до 400 манатов (117-235 долларов), должностные лица - на сумму от 4 до 5 тысяч манатов (2352-2941 долларов)«, - сказал на брифинге представитель МВД.

    В Оперштабе также напомнили, что с 1 сентября ковид-паспорта будут нужны студентам вузов, постояльцам отелей, посетителям крупных торговых развлекательных центров, а также клиентам заведений общественного питания.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

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