Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В Азербайджане отмечают Торпаг чершенбеси

    14 Марта 2023, 18:02

    БАКУ. КЗАИНФОРМ – Сегодня в Азербайджане отмечают последний вторник, предшествующий весеннему празднику Новруз (Наурыз), который в Стране огней называют также Ахыр чершенбе или же Торпаг чершенбеси. Чем же интересен этот праздник, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

    Перед весенним праздником Новрузом отмечается четыре вторника – Су чершенбеси (вторник Воды), Од чершенбеси (вторник Огня), Йел чершенбеси (вторник Ветра) и Торпаг чершенбеси (вторник Земли), тем самым каждый из них посвящен пробуждению одной из природных стихий. Но, в отличие от предыдущих вторников, его отмечают особенно торжественно.

    «Торпаг чершенбеси символизирует пробуждение Земли, его наступление приходится на то время, когда первый календарный месяц весны уже набирает обороты и до Новруза остаются считанные дни.

    Как правило, Земля кормит человека, и пробуждение ее после зимы означает пробуждение и возрождение всего живого. Ахыр чершенбе означает начало весенне-полевых работ, нового сельскохозяйственного сезона.

    Этот день насыщен различными обрядами, символизирующими благополучие в наступающем новом году, освобождение от невзгод и неприятностей.

    По традиции в этот вторник в домах зажигаются свечи. В этот день нельзя давать из дома соль, воду, деньги, хлеб, спички, нефть и молочные продукты.

    По народным поверьям, принято подбрасывать шапки: дети стучатся в двери соседских домов, оставляют шапки у порога и прячутся, а хозяева должны заполнить головные уборы конфетами и сладостями со стола.

    Должны помириться все, кто в ссоре. А вечером жгут костры и желают друг другу, чтобы все неприятности сгорели в огне.

    Одна из любимых традиций по вторникам – костры, которые разжигают во дворах, и следует трижды перепрыгнуть через них, чтобы, по поверьям, оставить в старом году все невзгоды и горести.

    Бытует обычай сажать в этот день дерево, но ни в коем случае нельзя рубить деревья. Согласно народному поверью, сажать тут (шелковицу), инжир и каштан - благой знак.

    Последний вторник перед Новрузом нужно отмечать у себя дома, в противном случае, считается, что следующие 7 лет ты будешь отмечать праздник вне дома.

    Почему празднование начинается со вторников, также имеет свое значение. По преданию, которое нашло отражение и в священных писаниях, Всевышний создал мир за неделю, а само сотворение мира началось именно на второй день.

    Один из любимейших праздников азербайджанского народа - Новруз байрамы - наступит 21 марта. По древнему солнечному календарю этот день означает начало весны и нового года. День весеннего равноденствия отмечается не только в этой стране, но и во многих других странах Востока.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Азербайджан Наурыз Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Что изменится в Казахстане с 1 апреля
    На имя Главы государства продолжают поступать телеграммы поздравления с Наурызом
    Тест на духовность могут ввести для госслужащих Казахстана
    Казахстанцев будут оповещать о финпирамидах с помощью СМС-сообщений
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров