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    В Азербайджане отмечают Су чершенбеси

    25 Февраля 2020, 13:50

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Азербайджане сегодня отмечается Су чершенбеси (вторник воды), который выпал в этом году на 25 февраля. Это первый из четырех вторников накануне празднования Наурыза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С наступления этой недели непосредственно начинаются приготовления к Наурызу. Следует отметить, что согласно поверьям, сначала была создана вода, в этой связи в первую очередь отмечается первый вторник - Су чершенбеси (этот день также называют «изначальный вторник», «цветочный вторник») и считается днем поклонения воде. С восходом солнца принято собирать «новую воду», которая считается лекарством от многих болезней. Люди просят, чтобы их год был прозрачным и светлым как сама вода. В этот день зажигаются первые костры, что свидетельствует о том, что льды растаяли, а зима осталась позади.

    В этот вторник на столе обязательно должна быть вода. В случае если вода вылилась на стол, то это хорошая примета, которая означает, что год принесет изобилие и богатство. В этот день нельзя переходить через текущую воду, что может принести неудачу.

    В следующие вторники в Азербайджане отметят Од чершенбеси, который выпадет на третье марта, Йел чершенбеси, что придется на 10 марта, а четвертый вторник и самый последний Торпаг чершенбеси будет 17 марта.

    Каждый из четырех предпраздничных вторников посвящен пробуждению одной из природных стихий, то есть обновлению воды, огня и земли, а затем прихода весны. Каждый вторник нужно готовить разные блюда, красиво украшать стол, считается, что это привлечет достаток и радость в дом. В первый вторник праздника каждая семья обязательно начинает сажать сямяни - проросшие семена пшеницы, который является неотъемлемым символом Наурыза.

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Культура Азербайджан Наурыз
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