В Азербайджане объявлен карантинный режим

БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - С 24 марта по 20 апреля в Азербайджанской Республике объявляется карантинный режим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В сообщении, распространенном Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики, говорится, что, принимая во внимание опыт различных стран в борьбе с распространившейся в мире пандемией коронавируса (COVID-19), и с целью обеспечения на высоком уровне защиты здоровья населения в соответствии со статьей 25 Закона Азербайджанской Республики «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» в целях нераспространения коронавирусной инфекции в Азербайджанской Республике с 00:00 24 марта и до 00:00 20 апреля объявляется карантинный режим.

Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

Среди мер на протяжении указанного периода: запрет лицам старше 65 лет выходить из дома, приостановление любых межрайонны и междугородних пассажироперевозок, ограничение въезда и выезда в города Баку и Сумгайыт, а также Абшеронский район, запрет гражданам собираться группами более 10 человек в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах, гражданам рекомендуется соблюдать расстояние в 2 метра при контакте с людьми и другие.

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики настоятельно рекомендует всему населению оставаться дома, соблюдать условия самоизоляции, лицам, почувствовавшим характерные симптомы коронавирусной болезни, звонить на горячие линии №№ 103 или 15-42.