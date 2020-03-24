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    В Азербайджане объявлен карантинный режим

    24 Марта 2020, 11:15

    БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - С 24 марта по 20 апреля в Азербайджанской Республике объявляется карантинный режим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    В сообщении, распространенном Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики, говорится, что, принимая во внимание опыт различных стран в борьбе с распространившейся в мире пандемией коронавируса (COVID-19), и с целью обеспечения на высоком уровне защиты здоровья населения в соответствии со статьей 25 Закона Азербайджанской Республики «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» в целях нераспространения коронавирусной инфекции в Азербайджанской Республике с 00:00 24 марта и до 00:00 20 апреля объявляется карантинный режим.

    Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

    Среди мер на протяжении указанного периода: запрет лицам старше 65 лет выходить из дома, приостановление любых межрайонны и междугородних пассажироперевозок, ограничение въезда и выезда в города Баку и Сумгайыт, а также Абшеронский район, запрет гражданам собираться группами более 10 человек в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах, гражданам рекомендуется соблюдать расстояние в 2 метра при контакте с людьми и другие.

    Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики настоятельно рекомендует всему населению оставаться дома, соблюдать условия самоизоляции, лицам, почувствовавшим характерные симптомы коронавирусной болезни, звонить на горячие линии №№ 103 или 15-42.

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