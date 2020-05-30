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    В Азербайджане ношение масок станет обязательным

    30 Мая 2020, 00:48

    БАКУ. КАЗИНФОРМ — Согласно решению Правительства Азербайджана «О требованиях использования персональных средств, защищающих дыхательные пути во время особого карантинного режима», ношение медицинских масок станет обязательным в определенных местах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» .

    В частности, согласно решению, соблюдать социальную дистанцию (1,5-2 метра между людьми) с условием использования средств персональной защиты дыхательных путей (медицинская маска, респиратор и т.д.) стало обязательным в следующих местах:

    - в транспортных средствах (автобусах, такси, метро, ж/д и т.д.), используемых в междугородних и внутригородских пассажироперевозках (также относится к районам);

    - на рынках, в закрытых торговых, бытовых и служебных объектах;

    - в зданиях государственных органов (учреждений), в зонах, предусмотренных для приема и оказания услуг гражданам;

    - в зонах зданий, принадлежащих физическим и юридическим лицам, предназначенных для оказания услуг клиентам;

    - в офисах с открытым помещением и производственных территориях;

    - в закрытых помещениях, считающихся историческими и культурными памятниками, местах поклонения и т.д.;

    - на остановках общественного транспорта, а также в очередях перед билетными кассами, банкоматами, торговыми, рабочими и другими объектами;

    - на открытом воздухе в общественных местах, где наблюдается скопление или тесный контакт между людьми и невозможно соблюдение социальной дистанции.

    Применение индивидуальных средств защиты не заменяет другие меры предосторожности (гигиена, социальное расстояние и пр.), и их соблюдение обязательно.

    Нарушившие требования решения будут привлекаться к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Азербайджанской Республики.

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Азербайджан
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