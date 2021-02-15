В Азербайджане начался второй этап вакцинации против коронавируса

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Азербайджане началась процедура введения второй дозы вакцины от COVID-19 медработникам, получившим первую дозу иммунизации 18 января, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главврача 2-й городской поликлиники Сабаильского района города Баку Севды Аслановой, процедура будет такой же, как и при введении первой дозы вакцины.

«Сегодня с 9 часов утра начался второй этап вакцинации от коронавируса, который касается медработников, вакцинированных на первом этапе. На этой неделе вторую дозу вакцины получат 127 человек», - сказала врач.

С.Асланова отметила, что сегодня вакцина введена 4 лицам, завтра вакцинацию пройдут еще 20 человек. Продолжается также вакцинация и лиц старше 65 лет – в течение дня прививается 30-40 человек.

Наряду с медработниками вакцину получают и сотрудники государственных органов Азербайджана. На первом этапе будут вакцинированы 32 сотрудника Правительства АР.

Первую дозу вакцины от коронавируса сегодня также получила глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, которая призвала людей пройти данный процесс.

Сообщается, что в связи с постепенным снятием ограничений в Азербайджане с 15 февраля в вузах, средних специальных учебных заведениях и профучилищах страны возобновляются занятия по специальностям и дисциплинам, требующим прохождения практики и присутствия учащихся на занятиях (медицина, творческие профессии, инженерия и т.д.).

Помимо вузов сегодня возобновили свою деятельность дошкольные учебные заведения. Обучение будет также организовано традиционным способом 2 раза в неделю, в начальных классах (1-4 классы) - 3 раза в неделю, на уровне общеобразовательного образования (5-9 классы) - 2 раза в неделю, а в специальных школах обучение с 1 по 10 классы возобновляется 5 раз в неделю.

Напомним, что Азербайджан закупает вакцину «CoronoVAC», производимую китайской компанией «Sinovac». Вакцины на первоначальном этапе вводятся лицам старше 65 лет, медработникам, сотрудникам полиции и лицам из других групп риска. Вакцинация состоит из 2 этапов: вводится две дозы препарата с перерывом в 28 дней. Иммунизация проводится в добровольном порядке и за счет государства.

По данным Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), проведенные в Турции исследования показали, что эффективность вакцины, используемой в Азербайджане от COVID-19, составляет 92%. Минимальный срок иммунитета к вирусу после вакцинации составляет 1 год, а максимальный срок пока не подтвержден.