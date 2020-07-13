В Азербайджане количество зараженных коронавирусом превышает 24 тысячи человек

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Азербайджане коронавирусом нового типа COVID-19 заразились уже более 24 тыс. человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно сообщению Оперативного штаба при правительстве АР, на вечер 12 июля текущего года в стране за сутки было зарегистрировано 520 новых случаев инфицирования, за этот же время в республике вылечились 486 человек и были выписаны домой, а также от COVID-19 скончались еще 8 человек.

В целом, по стране на вечер 12 июля 2020 года зарегистрировано 24 041 человек инфицированных, 306 из них скончались, 15093 - вылечились, 8642 - продолжают лечение в больницах особого режима. Всего проведено 568 234 теста на выявление COVID-19.

Кроме того, в прессе сообщается, что по приглашению Фонда Гейдара Алиева в Азербайджан прибыли 22 российских врача для оказания помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.