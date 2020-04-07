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    В Азербайджане количество зараженных достигло 717

    7 Апреля 2020, 22:08

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня В Азербайджане выявлено еще 76 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, а также один пациент скончался. Об этом сообщает оперативный штаб при Кабинете министров, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Всего по стране установлены 717 человек, которые заразились коронавирусом, из них 44 выздоровели, 8 пациентов скончались, 665 человек проходят лечение в больницах особого режима. Состояние 23 из них оценивается как тяжелое, 31 – средней степени тяжести, остальных – стабильное. Также в стране за прошедшее время было сделано 53 300 тестов на выявление коронавируса.

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Азербайджан
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