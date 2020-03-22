В Азербайджане количество заболевших коронавирусом выросло до 42

БАКУ. АЗЕРТАДЖ. КАЗИНФОРМ - В Азербайджанской Республике выявлено еще 9 фактов заражения коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Как сообщили в оперативном штабе при Кабинете Министров, п ациенты, которые помещены в больницы особого режима и находятся под наблюдением, чувствуют себя нормально, их состояние стабильное.

В настоящее время в больницах особого режима под наблюдением врачей находятся 42 больных с активным коронавирусом, продолжаются соответствующие меры по их лечению.