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    В Азербайджане количество заболевших коронавирусом выросло до 42

    22 Марта 2020, 07:47

    БАКУ. АЗЕРТАДЖ. КАЗИНФОРМ - В Азербайджанской Республике выявлено еще 9 фактов заражения коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    Как сообщили в оперативном штабе при Кабинете Министров, п ациенты, которые помещены в больницы особого режима и находятся под наблюдением, чувствуют себя нормально, их состояние стабильное.

    В настоящее время в больницах особого режима под наблюдением врачей находятся 42 больных с активным коронавирусом, продолжаются соответствующие меры по их лечению.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Азербайджан Пневмония в Китае
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