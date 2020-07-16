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    В Азербайджане количество вылечившихся превысило число новых заражений

    16 Июля 2020, 21:55

    БАКУ.КАЗИНФОРМ - Согласно распространенной в четверг Оперативным штабом при правительстве Азербайджана сведениям, количество вылечившихся от коронавируса COVID-19 превышает число зараженных этой инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, в Азербайджане зарегистрировано 493 новых случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19, в то же время за указанный период 561 человека вылечились и выписано из больниц особого режима . З а последние сутки скончались еще 8 инфицированных пациентов.

    Таким образом, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом граждан на территории АР составляет 26165 человек, из них 17256 - выздоровели, 334 - скончались, 8575 - продолжают лечение в специальных медицинских учреждениях страны.

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Азербайджан
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