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    В Азербайджане число больных коронавирусом увеличилось до 27 человек

    18 Марта 2020, 09:00

    БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - В Азербайджане зарегистрированы еще шесть фактов заражения инфекцией коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров, эти лица, размещенные в больницы особого режима и находящиеся под наблюдением, чувствуют себя нормально, их состояние оценивается как стабильное.

    В настоящее время в Азербайджане 27 больных активным коронавирусом находятся под наблюдением врачей в больницах особого режима, продолжаются соответствующие меры по их лечению.

    Учитывая объявление глобальной пандемии инфекции коронавируса и скорость широкого распространения вируса, призываем наших граждан соблюдать требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Оперативного штаба при Кабинете Министров.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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