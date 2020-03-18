В Азербайджане число больных коронавирусом увеличилось до 27 человек

БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - В Азербайджане зарегистрированы еще шесть фактов заражения инфекцией коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров, эти лица, размещенные в больницы особого режима и находящиеся под наблюдением, чувствуют себя нормально, их состояние оценивается как стабильное.

В настоящее время в Азербайджане 27 больных активным коронавирусом находятся под наблюдением врачей в больницах особого режима, продолжаются соответствующие меры по их лечению.

Учитывая объявление глобальной пандемии инфекции коронавируса и скорость широкого распространения вируса, призываем наших граждан соблюдать требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Оперативного штаба при Кабинете Министров.