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    В Азербайджане будет введено военное положение

    27 Сентября 2020, 22:25

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Азербайджане объявлено военное положение. Соответствующий указ сегодня подписал президент страны Ильхам Алиев. Об этом сказал помощник президента АР Х. Гаджиев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, Азербайджан с 00:00 часов 28 сентября 2020 года объявляет военное положение.

    С 21:00 по 06:00 часов объявлен комендантский час в городах Баку, Гяндже, Сумгайыте, Евлахе, Мингячевире, Нафталане, Абшеронском, Джабраильском, Физулинском, Бейлаганском, Агдамском, Тертерском, Гёкгёльском, Дашкесанском, Гедабейском, Товузском, Шамкирском, Газахском и Агстафинском районах.

    Сегодня на особом пленарном заседании парламент Азербайджана принял решение о введении военного положения в стране, в соответствии с указом президента страны согласно п.п. 29 и 109 Конституции Азербайджана.

    Ранее сообщалось, что оборонные ведомства Азербайджана и Армении в воскресенье, 27 сентября, заявили об эскалации ситуации в Нагорном Карабахе. МИД Республики Казахстан сделал заявление в связи с эскалацией армяно-азербайджанского конфликта.

    Фото: EADaily

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Происшествия Азербайджан Армения
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