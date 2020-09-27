В Азербайджане будет введено военное положение

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Азербайджане объявлено военное положение. Соответствующий указ сегодня подписал президент страны Ильхам Алиев. Об этом сказал помощник президента АР Х. Гаджиев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Так, Азербайджан с 00:00 часов 28 сентября 2020 года объявляет военное положение.

С 21:00 по 06:00 часов объявлен комендантский час в городах Баку, Гяндже, Сумгайыте, Евлахе, Мингячевире, Нафталане, Абшеронском, Джабраильском, Физулинском, Бейлаганском, Агдамском, Тертерском, Гёкгёльском, Дашкесанском, Гедабейском, Товузском, Шамкирском, Газахском и Агстафинском районах.

Сегодня на особом пленарном заседании парламент Азербайджана принял решение о введении военного положения в стране, в соответствии с указом президента страны согласно п.п. 29 и 109 Конституции Азербайджана.

Ранее сообщалось, что оборонные ведомства Азербайджана и Армении в воскресенье, 27 сентября, заявили об эскалации ситуации в Нагорном Карабахе. МИД Республики Казахстан сделал заявление в связи с эскалацией армяно-азербайджанского конфликта.

Фото: EADaily