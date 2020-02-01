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В автоЦОНе Нур-Султана регистрируют стоящие на учете в Армении автомашины

1 Февраля 2020 13:36
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В автоЦОНе Нур-Султана регистрируют стоящие на учете в Армении автомашины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане началась акция по регистрации автомашин, стоящих на постоянном учете в Армении. Об этом сообщил начальник Управления административной полиции Департамента полиции Нур-Султана Ельжан Чупеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С сегодняшнего дня, 1 февраля, начата акция по реализации задания Президента Касым-Жомарта Токаева по регистрации автотранспорта, обмену технических паспортов и государственных номеров на госномера с регионом 18, с желтым фоном. Акция начата, теперь мы разъясняем сразу людям, что им необходимо сделать для замены техпаспорта и постановки на временный регистрационный учет. Гражданам Казахстана, собственникам автомашин, стоящих на постоянном учете в Армении, нужно обратиться в специализированный ЦОН с техническим паспортом, предоставить транспортное средство. Соответственно, они должны уплатить пошлину за госномер и техпаспорт. В дальнейшем, они получат технические паспорта и госномера. Здесь присутствуют сотрудники Департамента государственных доходов, которые проверяют уплату налогов и, в свою очередь, истребуют сбор за первичную регистрацию автомобиля», – сказал Е. Чупеков, комментируя работу сотрудников Управления в столичном Специализированном Центре обслуживания населения для автовладельцев.


По его словам, для автомобилей, стоящих на постоянном учете в Армении, приготовлены госномера с желтым фоном. Как сообщил Е. Чупеков, в Нур-Султане находятся более 2,5 тысячи автомашин, собственниками которых являются около одной тысячи граждан.


Также начальник Управления отметил, что причиной недовольства владельцев автомашин, стоящих на постоянном учете в Армении, могла послужить их дезинформированность. Эти граждане проводили таможенную очистку приобретенных в Армении автомашин по льготным ставкам, установленным в этом государстве для своих граждан, и ставили их на учет по месту временной прописки или регистрации. Затем завезли эти автомашины в Казахстан. Теперь они должны только заплатить, согласно Постановлению Правительства, первоначальный сбор за временную регистрацию в размере 1,365 млн тенге.


Акция продлится с 1 февраля по 29 февраля включительно. Напомним, 24 января под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание Правительства, в ходе которого Глава государства поручил в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить регистрацию автомобилей, ввезенных, по состоянию на 1 февраля 2020 года, гражданами Казахстана из стран Евразийского экономического союза для личного пользования.



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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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