В автобусную остановку врезалась легковушка в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице водитель легковушки наехал на остановку, передает коррепондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции города Нур-Султана.

«Сегодня в 08.05 часов 31-летний водитель, управляя автомашиной марки «KIA CARENS», следуя по проспекту Б.Момышулы в сторону проспекта Тауелсиздик на пересечении улицы Сатпаева, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на опору уличного освещения, опрокинув её и затем наехав на остановочную площадку. К счастью, в момент наезда на автобусной остановке никого не было. Жертв и пострадавших нет», - сообщила пресс-служба.

В департаменте отметили, что в отношении водителя назначена химико- токсикологическая экспертиза. Проводится дознание.