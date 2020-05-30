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В автобусную остановку врезалась легковушка в столице
30 Мая 2020 12:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице водитель легковушки наехал на остановку, передает коррепондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции города Нур-Султана.
«Сегодня в 08.05 часов 31-летний водитель, управляя автомашиной марки «KIA CARENS», следуя по проспекту Б.Момышулы в сторону проспекта Тауелсиздик на пересечении улицы Сатпаева, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на опору уличного освещения, опрокинув её и затем наехав на остановочную площадку. К счастью, в момент наезда на автобусной остановке никого не было. Жертв и пострадавших нет», - сообщила пресс-служба.
В департаменте отметили, что в отношении водителя назначена химико- токсикологическая экспертиза. Проводится дознание.
Ключевые слова: Нур-Султан, ДТП, МВД РК,
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