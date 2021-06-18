В автобусах Мангистау внедряют электронную платежную систему

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистау внедряется электронная платежная система для общественного транспорта. Об этом сообщил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Серик Мейирманов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

«Основная цель внедрения новой системы - реализация государственной программы «Цифровой Казахстан», улучшение деятельности общественного транспорта, создание комфортных условий для пассажиров. В настоящее время полностью внедрена электронная система оплаты проезда на маршрутах №2, 3, 4, 4М, 5, 7 в городе и общественном транспорте «Актау-Баскудык-Актау» Мунайлинского района. Платежный аппарат работает в 70 машинах. Проект реализуется через Московскую компанию «BPC GROUP», - сказал Серик Мейирманов.

Теперь любой житель имеет возможность оплаты через приложение «О-CITY», «Kaspi.kz», «QR код» и «Apple Pay».

«Новая транспортная карта «О-CITY« имеет 2 вида - стандартную и для школьников. Ее можно получить у кондуктора общественного транспорта или в диспетчерском центре маршрутов. Стоимость-400 тенге. Изначально предусмотрена возможность одноразового бесплатного проезда. Для использования карты на ней должны быть средства. Их можно пополнить через приложение «Kaspi.kz« или терминал «QIVI«. Граждане, имеющие льготный проезд в общественном транспорте, смогут бесплатно получить транспортную карту «О-CITY» в отделении Казпочты или в управлении пассажирского транспорта«,-рассказал руководитель проекта «БПЦ Казахстан « Данил Соколюк.

Сегодня 40 процентов населения города перешли на электронную оплату проезда. В дальнейшем планируется полностью внедрить электронную систему оплаты проезда на межрайонных маршрутах.