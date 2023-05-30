В Австралии мужчина вырвался из пасти крокодила, схватившего его за голову

СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ – Мужчине в Австралии удалось спастись из пасти смерти в буквальном смысле этого слова – он выжил в результате нападения крокодила, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

51-летний Маркус МакГоуэн купался в озере Лейк-Плэсид на одном из курортов штата Квинсленд с женой и друзьями, когда на него набросился крокодил.

Во время нападения МакГоуэну удалось голыми руками разжать челюсти животного, которое схватило его за голову.

Мужчина, получивший рваные раны, был доставлен по воздуху в ближайшую больницу, а затем доставлен в Кэрнс для дальнейшего лечения.

Нападения крокодилов в Австралии редкость, но за последние месяцы их произошло уже несколько.

«Я думал, что это акула, но когда я потянулся, то понял, что это крокодил. Я смог открыть его пасть ровно настолько, чтобы высунуть голову», — заявил МакГоуэн уже после нападения.

По его словам, крокодил вернулся и попытался напасть еще раз, но МакГоуэн смог оттолкнуть его и отделался укусом руки.

Крокодилы распространены на тропическом севере Австралии, где недавно произошла целая серия нападений.

Ранее в этом месяце останки 65-летнего рыбака были найдены внутри 4,1-метрового крокодила на реке Кеннеди — это 13-е нападение со смертельным исходом в Квинсленде с момента начала ведения учета в 1985 году.

В феврале рейнджеры застрелили 4,2-метрового крокодила, который напал на человека и съел его собаку к северу от Кэрнса.

С тех пор, как охота на крокодилов была запрещена в 1974 году, популяция крокодилов в штате увеличилась с 5 000 особей до 30 000.



