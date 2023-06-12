В Австралии автобус попал в ДТП: 10 человек погибли, есть раненые

СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ - 10 человек погибли и еще более 20 находятся в больнице после аварии с участием автобуса в одном из регионов Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Пассажиры автобуса возвращались со свадьбы на винодельне в воскресенье вечером, когда их автобус перевернулся на Уайн-Каунти-Драйв возле городка Грета в регионе Хантер-Вэлли в штате Новый Южный Уэльс.

В полиции говорят, что выясняют обстоятельства аварии. Водитель автобуса, 58-летний мужчина, задержан.

Авария произошла около 23:30 по местному времени - автобус перевернулся, совершая поворот на кольцевой развязке с трассы.

По словам представителя местной полиции, число погибших может возрасти. 25 пассажиров доставлены в больницу, двое из них были доставлены по воздуху после аварии. Автобус все еще лежит на боку, и люди могут быть зажаты под ним. На место происшествия будет доставлен кран, чтобы поднять автобус.

В полиции также отметили, что во время крушения в этом районе был сильный туман.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что «жестоко, так грустно и так несправедливо», что «радостный день в таком прекрасном месте заканчивается такой ужасной гибелью людей».

Альбанезе добавил, что некоторые из раненых пассажиров находятся в больнице Джона Хантера, но многие были доставлены в Сидней.

Полиция заявила, что они все еще работают над установлением личности жертв аварии и связываются с их ближайшими родственниками.