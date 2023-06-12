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    В Австралии автобус попал в ДТП: 10 человек погибли, есть раненые

    12 Июня 2023, 09:49

    СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ - 10 человек погибли и еще более 20 находятся в больнице после аварии с участием автобуса в одном из регионов Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Пассажиры автобуса возвращались со свадьбы на винодельне в воскресенье вечером, когда их автобус перевернулся на Уайн-Каунти-Драйв возле городка Грета в регионе Хантер-Вэлли в штате Новый Южный Уэльс.

    В полиции говорят, что выясняют обстоятельства аварии. Водитель автобуса, 58-летний мужчина, задержан.

    Авария произошла около 23:30 по местному времени - автобус перевернулся, совершая поворот на кольцевой развязке с трассы.

    По словам представителя местной полиции, число погибших может возрасти. 25 пассажиров доставлены в больницу, двое из них были доставлены по воздуху после аварии. Автобус все еще лежит на боку, и люди могут быть зажаты под ним. На место происшествия будет доставлен кран, чтобы поднять автобус.

    В полиции также отметили, что во время крушения в этом районе был сильный туман.

    Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что «жестоко, так грустно и так несправедливо», что «радостный день в таком прекрасном месте заканчивается такой ужасной гибелью людей».

    Альбанезе добавил, что некоторые из раненых пассажиров находятся в больнице Джона Хантера, но многие были доставлены в Сидней.

    Полиция заявила, что они все еще работают над установлением личности жертв аварии и связываются с их ближайшими родственниками.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    ДТП Мировые новости Австралия
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