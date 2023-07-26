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    В августе проект газопровода в Косшы будет передан на госэкспертизу

    26 Июля 2023, 11:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов, отвечая на запрос редакции, озвучил, на каком этапе находится газификация города Косшы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По информации акимата Акмолинской области, в июле завершено проектирование подводящих и внутренних газораспределительных сетей в городе Косшы. На сегодня осуществляется оформление земельных участков под строительство подводящего газопровода. Согласно разработанному проекту, точкой присоединения проекта являются газопроводные сети города Астаны. В августе планируется направить проект в РГП «Госэкпертиза» для получения результатов», — говорится в ответе.

    Также Ерлан Аккенженов акцентировал внимание на порядке выделения средств на проект.

    «В связи с этим, являясь администратором бюджетной программы, министерство готово рассмотреть в соответствии с бюджетным законодательством при поступлении бюджетной заявки на финансирование газификации города Косшы от акимата Акмолинской области. При наличии положительного решения республиканской бюджетной комиссии запуск проекта планируется в 2024 году», — добавил вице-министр.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Акмолинская область Строительство Газификация Косшы
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