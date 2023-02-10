В Атырауской области зарегистрировано 496 кандидатов в депутаты всех уровней

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области 496 человек готовы побороться на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней за мандат депутата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно календарному плану основных мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан по подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов​ 8 февраля 2023 года в 18.00 часов завершено выдвижение кандидатов.

Всего в Атырауской области выдвинуто 496 кандидатов. В одномандатный избирательный округ №13 по выборам депутата Мажилиса Парламента РК выдвинуто 20 кандидатов. Из них 16 самовыдвиженцев, 4 - от политических партий. Из 30 депутатов Атырауского областного маслихата 50% (15 депутатов) избираются по мажоритарной системе, 50% (15 депутатов) - по партийным спискам. 25 депутатов маслихата города Атырау, 85 депутатов маслихатов районов будут избираться полностью по мажоритарной системе. Всего в предстоящую кампанию подлежит избранию 140 депутатов 9 маслихатов. На выборы депутатов областного маслихата по партийным спискам на 15 мандатов выдвинуты 68 кандидатов по партийным спискам 6 политических партий. 50 кандидатов выдвинуты по 15 одномандатным территориальным избирательным округам по выборам депутатов областного маслихата.

Также выдвинуты по 25 округам 84 кандидата в депутаты Атырауского городского маслихата; по 15 округам 52 кандидата в депутаты Жылыойского районного маслихата; по 12 округам 40 кандидатов в депутаты Индерского районного маслихата; по 11 округам 34 кандидата в депутаты Исатайского районного маслихата; по 13 округам 42 кандидата в депутаты Курмангазинского районного маслихата; по 12 округам 37 кандидатов в депутаты Кызылкогинского районного маслихата; по 11 округам 36 кандидатов ​в депутаты Макатского районного маслихата; по 11 округам 33 кандидата в депутаты Махамбетского районного маслихата. Информация о выдвижении кандидатов atyrau.gov.kz опубликована на сайте избирательных комиссий в разделе «Выборы».





