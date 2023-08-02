В Атырауской области зарегистрировано 46 случаев заболевания коклюшем

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области зарегистрировано 46 лабораторно подтверждённых случаев заболеваний коклюшем. По оценке специалистов, эпидемиологическая ситуация в регионе нестабильная: показатель заболеваемости коклюшем на 100 000 человек составил 6,6%. Об этом на брифинге рассказала руководитель отдела эпидемиологического контроля инфекционных и паразитарных заболеваний Айнагуль Сарсенгалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, эпидемиологическую ситуацию в регионе можно назвать нестабильной. По сравнению с прошлым годом заболеваемость увеличилась в 23 раза. Это связано со снижением вакцинации против коклюша после пандемии коронавируса. На сегодняшний день в области за 7 месяцев зарегистрировано 46 случаев коклюша. Из них 41 случай зарегистрирован в городе Атырау, 3 - в Курмангазинском районе, 2 - в Махамбетском районе. 98% случаев приходится на детей до 14 лет. 92% из них — дети, не привитые от коклюша. Единственной и эффективной мерой борьбы с коклюшной инфекцией является вакцинопрофилактика», - рассказала А.Сарсенгалиева.

По словам спикера, вакцинацию проводят детям в возрасте 2, 3, 4, 18 месяцев согласно Национальному календарю прививок РК, а дальнейшую ревакцинацию проводят в 6-летнем возрасте. Вакцинация бесплатная. Ее можно получить в поликлинике по месту жительства.

Коклюш — острая респираторная, антропонозная или передаваемая только человеку, вакциноуправляемая, воздушно-капельная бактериальная инфекция, возбудителем которой является бактерия Bordetella pertussis.