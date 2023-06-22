В Атырауской области задержали преступную группу за пропаганду терроризма

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области задержали преступную группу, занимавшуюся пропагандой терроризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Атырауской области, Курмангазинского районного отдела полиции и спецназа «Арлан» выявили и задержали по подозрению в пропаганде терроризма преступную группу. В группу входили четыре человека: двое 1984 г.р., а также 1988 г. р. и 1990 г. р. Все подозреваемые-жители Курмангазинского района области. Они были взяты под наблюдение за пропаганду экстремистского религиозного течения среди молодежи района.», - сообщили в пресс-службе ДП области.

В полиции отметили, что при проверке мест жительства задержанных были изъяты религиозная литература, различные пропагандистские памятки, сотовые телефоны и ножи.

«В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 256 Уголовного кодекса РК, то есть факт пропаганды терроризма или публичного призыва к совершению акта терроризма. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК2, - добавили в ДП.