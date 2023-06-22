Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    В Атырауской области задержали преступную группу за пропаганду терроризма

    22 Июня 2023, 12:21

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области задержали преступную группу, занимавшуюся пропагандой терроризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Атырауской области, Курмангазинского районного отдела полиции и спецназа «Арлан» выявили и задержали по подозрению в пропаганде терроризма преступную группу. В группу входили четыре человека: двое 1984 г.р., а также 1988 г. р. и 1990 г. р. Все подозреваемые-жители Курмангазинского района области. Они были взяты под наблюдение за пропаганду экстремистского религиозного течения среди молодежи района.», - сообщили в пресс-службе ДП области.

    В полиции отметили, что при проверке мест жительства задержанных были изъяты религиозная литература, различные пропагандистские памятки, сотовые телефоны и ножи.

    «В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 256 Уголовного кодекса РК, то есть факт пропаганды терроризма или публичного призыва к совершению акта терроризма. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК2, - добавили в ДП.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область МВД РК Терроризм
    Новости по теме
    Новости по теме
    244 водителя с долгом свыше 73 млн тенге задержаны в Алматы
    Хватило бы на весь Петропавловск: полиция изъяла крупную партию наркотиков
    Житель Атырау незаконно перевозил 100 кг осетра
    Деньги у шымкентца выманили две девушки под угрозой срыва свадьбы
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT