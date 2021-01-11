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    В Атырауской области в день выборов родились 46 младенцев

    11 Января 2021, 20:59

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Атырауской области родились 46 младенцев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

    «Эти 27 мальчиков и 19 девочек увидели свет в день выборов. По словам врачей, состояние здоровья новорожденных и их матерей нормальное. В предшествующий период, с 1 по 9 января, население области пополнилось 335 новорожденными», - сообщили в пресс-службе.

    При этом отметили, что в день выборов 101 молодая мама проголосовали в родильных домах.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Общество Выборы-2021
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