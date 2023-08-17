В Атырауской области с начала года зарегистрировано 409 фактов интернет-мошенничества

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области с начала года зарегистрировано 409 фактов интернет-мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего с начала года зарегистрировано 409 случаев интернет-мошенничества. 314-это случаи, когда люди становились жертвами мошенничества, совершившая предоплату за товары или услуги через интернет. Мошенничество с оформлением онлайн - кредитов - 39 фактов, мошенничество с созданием поддельных аккаунтов под чужим именем-6 фактов, остальные хищение денег по поддельным ссылкам. Согласно анализу, жертвами интернет-мошенничества в области стали преимущественно жители в возрасте от 30 до 50 лет. Женщины покупают товары в сомнительных интернет-магазинах, а мужчины на сайте kolesa.kz становятся жертвой ложных сообщений о продаже транспортных средств и запчастей», - сообщили в пресс-службе ДП области. Один из последних случаев - мошенник присвоил 500 тысяч тенге за продажу несуществующего дома. «Супружескую пару из Атырау обманул мошенник, к которому они обратились через объявление на сайте с целью купить жилье. Мошенник, разместивший в Интернете ложное сообщение о том, что срочно продает свой дом, предложив доступную цену, попросив у супругов залог в размере 500 тысяч тенге, чтобы он не продал дом другим лицам. Потерпевшие, перечислившие деньги, обратились в полицию, когда поняли, что их обманули. «Полиция Атырау установила и задержала подозреваемого в городе Актау. Мошенник использовал денежные переводы с различных банковских счетов. В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый причастен и к другим преступлениям интернет-мошенничества. В настоящее время проводятся следственные действия в соответствии со статьей 190 Уголовного кодекса РК», - сообщает пресс-служба ДП региона.