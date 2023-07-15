В Атырауской области с начала года утонули 10 человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области с начала года утонуло 10 человек, в том числе четверо детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 1 января на водоемах Атырауской области погибло 10 человек, в три числе четверо детей. Это больше по сравнению с таким же периодом прошлого года, когда в регионе утонули 8 человек. С начала купального сезона по сегодняшний день погибло 8 человек, из них 2 детей. В городе Атырау – 4, в Кызылкугинском районе - 3, Курмангазинском район –1. Поиски тела одного утонувшего ребенка продолжаются. Спасателями ДЧС спасены 4 человека.10 июля зафиксирован случай с летальным исходом на реке Урал в городе Атырау. Парень 2003 года рождения утонул во время купания на официальном пляже около ФОКа.

«Как показывает статистика, чрезвычайные происшествия на воде по взрослому населению происходят из-за невыполнения требований правил безопасности, купания в нетрезвом виде и переоценке собственных сил. По несовершеннолетним нужно отметить, что это невнимание родителей, родственников и близких. Один ребенок упал в глубокий канал, второй – решил искупаться в неприспособленном месте, третий погиб, упав с лошади в реку с сильным течением, четвертый совершил суицид», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

В регионе продолжается работа по недопущению нарушений гражданами требований безопасности на воде, а также привлечению к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

«На нарушителей уже с начала купального сезона выписано 191 протоколов, (по части 1 статьи 364 - 70 протоколов, по части 2 статьи 364 - 3 протоколов, а также 119 протоколов по статье 440. Спасатели буквально выгоняют людей с «диких пляжей» и настоятельно рекомендуют купаться только на специально оборудованных. Но и на оборудованном пляже возле ФОКа спасателям встречаются несовершеннолетние дети, купающихся без присмотра родителей. Уважаемые родители, департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области призывает строго следить за детьми! Не разрешайте им купаться без присмотра взрослых! Не употребляйте спиртные напитки во время отдыха! Не купайтесь в запрещенных местах! Будьте бдительны!» - говорится в распространенном ДЧС сообщении.