В Атырауской области растёт число тяжело болеющих COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области растёт число пациентов с Covid-19, которые находятся в тяжелом состоянии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1325 человек. Загруженность составляет 45,3 % (на 2 922 койко-места). В отделениях реанимации лежат 78 пациентов, 10 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Загруженность составляет 68,4 % (на 114 койко-мест).

Регион по темпам распространения коронавируса находится в «красной» зоне.



