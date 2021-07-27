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В Атырауской области растёт число тяжело болеющих COVID-19
27 Июля 2021 20:25
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области растёт число пациентов с Covid-19, которые находятся в тяжелом состоянии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1325 человек. Загруженность составляет 45,3 % (на 2 922 койко-места). В отделениях реанимации лежат 78 пациентов, 10 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Загруженность составляет 68,4 % (на 114 койко-мест).
Регион по темпам распространения коронавируса находится в «красной» зоне.
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