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    В Атырауской области предстоит избрать 140 депутатов маслихатов

    25 Января 2023, 15:47

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, назначенных на 19 марта 2023 года, предстоит избрать 140 депутатов 9 маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 24 декабря определены границы одномандатного избирательного округа №13 по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан в границах Атырауской области (центр – г. Атырау).

    Из 30 депутатов Атырауского областного маслихата 50% (15 депутатов) избираются по мажоритарной системе, 50% (15 депутатов) - по партийным спискам.

    25 депутатов маслихата города Атырау, 85 депутатов маслихатов районов будут избираться полностью по мажоритарной системе.

    «Всего на предстоящих выборах предстоит избрать 140 депутатов 9 маслихатов - областного, городского и 7 районных», - сообщили в Атырауской областной территориальной избирательной комиссии по внеочередным выборам депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан.

    Автор:

    Виктор Сутягин

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