Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    В Атырауской области потушили пожар на побережье Каспийского моря

    13 Июля 2023, 19:04

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 13 июля 2023 года в 16:00 часов пожар в тростниковых зарослях вдоль побережья Каспийского моря в Атырауской области ликвидирован, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, сегодня в 16 часов был потушен последний очаг огня в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря в 30 километрах от Атырау.

    Согласно информации ГПР «Акжайык», основанной на космомониторинге «Қазақстан Ғарыш сапары», общая площадь пожара составила 910 га.

    Напомним, что днем 7 июля в 09:30 часов произошло возгорание в тростниковых зарослях в болотистой местности побережья Каспийского моря в 30 км от пригородного села Кенузек. После обнаружения очагов загорания незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Атырауской области и ГПР «Ақжайық».

    На протяжении 7 дней пожарные боролись с огнем в сложных условиях - из-за повышенной температуры воздуха, а также заболоченной местности и густой растительностью. В связи с затруднением прохождения пожарной автотехники, тушение велось в пешем порядке при помощи ранцевых огнетушителей, хлопушек, а затем авиации МЧС.

    Для тушения пожара из ДЧС Атырауской области и ГПР «Акжайык» было привлечено 80 человек и 14 единиц техники. С начала пожара авиацией МЧС было осуществлено 167 сбросов воды объемом 501 тонна.

    «Уважаемые жители Атырауской области! Выезжая на природу, на охоту, просим Вас соблюдать элементарные меры пожарной безопасности: не разжигать костры, не оставлять их без присмотра и не потушенными!» - обращается ДЧС к жителям области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Пожар ДЧС Каспийское море
    Новости по теме
    Новости по теме
    Природный парк и кладбище загорелись в Таразе
    Мелеющий Каспий: что станет с морем через 10 лет
    Высота волн в Каспийском море достигла 2,8 метра
    Случаи гибели рыбаков участились в Карагандинской области
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    3 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    4 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте
    5 Астанчан просят закрывать по ночам окна