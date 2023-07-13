В Атырауской области потушили пожар на побережье Каспийского моря

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 13 июля 2023 года в 16:00 часов пожар в тростниковых зарослях вдоль побережья Каспийского моря в Атырауской области ликвидирован, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, сегодня в 16 часов был потушен последний очаг огня в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря в 30 километрах от Атырау.

Согласно информации ГПР «Акжайык», основанной на космомониторинге «Қазақстан Ғарыш сапары», общая площадь пожара составила 910 га.

Напомним, что днем 7 июля в 09:30 часов произошло возгорание в тростниковых зарослях в болотистой местности побережья Каспийского моря в 30 км от пригородного села Кенузек. После обнаружения очагов загорания незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Атырауской области и ГПР «Ақжайық».

На протяжении 7 дней пожарные боролись с огнем в сложных условиях - из-за повышенной температуры воздуха, а также заболоченной местности и густой растительностью. В связи с затруднением прохождения пожарной автотехники, тушение велось в пешем порядке при помощи ранцевых огнетушителей, хлопушек, а затем авиации МЧС.

Для тушения пожара из ДЧС Атырауской области и ГПР «Акжайык» было привлечено 80 человек и 14 единиц техники. С начала пожара авиацией МЧС было осуществлено 167 сбросов воды объемом 501 тонна.

«Уважаемые жители Атырауской области! Выезжая на природу, на охоту, просим Вас соблюдать элементарные меры пожарной безопасности: не разжигать костры, не оставлять их без присмотра и не потушенными!» - обращается ДЧС к жителям области.