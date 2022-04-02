В Атырауской области открыто движение на автодороге в сторону Актобе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области открыто движение в сторону Актобе по трассе Актобе- Атырау-Астрахань, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС региона.

«По информации АО «НК КазАвтоЖол» временно восстановлена основная дорога на участке трассы республиканского значения А-27 Актобе-Атырау-Астрахань. В связи с этим, открыто движение для всех видом транспорта от села Сагиз Кылылкогинского района Атырауской области до границы с Актюбинской областью на 337-330 кидометрах»,- сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

Ранее сообщалось о закрытии движения из Атырауской области в сторону Актобе из-за частичного разрушения трассы и подмыва моста.