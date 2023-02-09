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В Атырауской области открыли движение по трассе Атырау-Астрахань

9 Февраля 2023, 01:38
В Атырауской области открыли движение по трассе Атырау-Астрахань

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области возобновлено движение автотранспорта по ранее закрытой из-за сильного снегопада и бурана республиканской трассе сообщением Атырау-Астрахань, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, об изменениях режима движения будет сообщаться дополнительно.

«В связи с сильным снегопадом на территории области напоминаем всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил передвижения в сложных погодных условиях», - говорится в сообщении пресс-службы ДП области.

Как ранее сообщалось, из-за непогоды закрыт участок дороги в Атырауской области.

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