В Атырауской области на побережье Каспия начался пожар

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пожар в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря в нескольких десятках километров от областного начался в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте по ЧС Атырауской области, вечером 6 июля поступило сообщение о возникновении пожара в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря. Пожар начался в пригородном Кенузекском сельском округе.

6 июля в 20:00 к месту возгорания тростника были направлены спасатели на вездеходе ТРЭКОЛ. Было установлено, что очаг пожара образовался на побережье со стороны Каспийского моря. В связи с наступлением темноты площадь охваченной огнем территории определить с суши не удалось.

7 июля в 07:00 в воздух поднимется вертолет для полного выяснения площади пожара. После чего будет принято решение о способах его тушения.