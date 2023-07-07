Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    В Атырауской области на побережье Каспия начался пожар

    7 Июля 2023, 02:36

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пожар в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря в нескольких десятках километров от областного начался в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте по ЧС Атырауской области, вечером 6 июля поступило сообщение о возникновении пожара в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря. Пожар начался в пригородном Кенузекском сельском округе.

    6 июля в 20:00 к месту возгорания тростника были направлены спасатели на вездеходе ТРЭКОЛ. Было установлено, что очаг пожара образовался на побережье со стороны Каспийского моря. В связи с наступлением темноты площадь охваченной огнем территории определить с суши не удалось.

    7 июля в 07:00 в воздух поднимется вертолет для полного выяснения площади пожара. После чего будет принято решение о способах его тушения.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Пожар Каспийское море
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сухостой горел в Алматы
    Пожар в природном резервате на побережье Каспия выявили в Атырауской области
    Около 50 тонн воды сбросили с вертолета при тушении пожара в горах ВКО
    Тушу мертвого тюленя выбросило на берег в Актау
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице