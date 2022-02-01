В Атырауской области на 38,9 % снижены цены на газ

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На 38,9 % снижены цены АО «КазТрансГазАймак» на газ для потребителей Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Атырауской области, в декабре 2021 года департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Атырауской области был снижен тариф Атырауского производственного филиала (АтПФ) АО «КазТрансГазАймак» на услуги по транспортировке газа по распределительным трубопроводам на 2022-2027 годы до 1 133,39 тенге/тыс. кубометров. В сравнении с предыдущим пятилетним периодом (2016-2021 гг.) тариф был снижен на 36%.

Вместе с тем, Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан снижена снабженческая надбавка АтПФ АО «КазТрансГазАймак» до 916,17 тенге/тыс. кубометров на 43%. Таким образом, конечная цена газа АтПФ АО «КазТрансГазАймак» для потребителей Атырауской области снижена на 38,9 %.

Для бытовых потребителей, теплоэнергетических компаний в объемах потребления товарного газа на производство тепловой энергии для населения – 4 720,33 тенге/тыс. кубометров. Для теплоэнергетических компаний в объемах потребления товарного газа на производство тепловой энергии для юридических лиц, теплоэнергетических компаний в объемах потребления товарного газа на производство электрической энергии, прочих юридических лиц– 11 482,47 тенге/тыс. кубометров. Для бюджетных организаций – 13 344,23 тенге/тыс. кубометров; для юридических лиц, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям – 11518,56 тенге/тыс. кубометров.

Сниженные цены вводятся с 1 февраля 2022 года.