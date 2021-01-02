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    В Атырауской области государству вернули 273 тыс га неиспользуемых земель

    2 Января 2021, 07:46

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области государству вернули 273 тыс га неиспользуемых земель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления контроля использования и защиты земель Атырауской области, за 11 месяцев этого года 16 земельных участков, предоставленных для коммерческих целей, возвращены государству в связи с тем, что они не использовались. Также управление направило в суд 35 исковых заявлений о возврате неиспользуемых земель.

    По официальным данным в этом году в Атырауской области в собственность государства возвращено 273 800 гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Причина- неосвоение участков их владельцами в необходимые сроки . Среди них есть и те, кто добровольно вернули землю в собственность государства.

    Автор:

    Виктор Сутягин

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