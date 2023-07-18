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    В Атырауской области 842 семьям назначена адресная социальная помощь

    18 Июля 2023, 14:10

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С начала 2023 года в области социальную помощь получил 4 841 человек из 842 семей. В частности, 3 942 человека получили обусловленную денежную помощь, 943 – безусловную. Об этом рассказал руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предусмотрены два вида АСП – безусловная и обусловленная. Безусловная денежная помощь – вид АСП, которую государство оказывает в форме ежемесячных денежных выплат малообеспеченным лицам (семьям) с ограниченными возможностями участия в мерах содействия занятости. Обусловленная денежная помощь – вид адресной социальной помощи, оказываемой в форме ежемесячной единовременной денежной выплаты малообеспеченным лицам (семьям) при условии их обязательного участия в мерах содействия занятости и или мерах социальной адаптации, если это необходимо», – рассказал Азамат Мамбетов.

    По словам руководителя управления, из числа получателей обусловленной денежной помощи 1 102 человека трудоспособны. Из них 22 – независимые сотрудники, 132 числятся как безработные в центре занятости, 358 – мамы в декрете. Остальные 590 – граждане, имеющие работу.

    «Более 40 человек из 132 безработных из этого списка были трудоустроены на постоянные рабочие места, 80 привлечены к общественным работам, 10 направлены на социальные рабочие места, трое реализуют бизнес-инициативы и один – на повышение квалификации», – сообщил А. Мамбетов.

    Кроме того, назначены дополнительные выплаты 1 347 детям в возрасте от одного года до шести лет из числа семей-получателей АСП.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Акимат АСП
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