Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    В Атырауской области 8 февраля занятия в школах и колледжах перевели в онлайн-формат

    8 Февраля 2023, 07:15

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау занятия в средних школах и колледжах областного центра и всех районов 8 февраля перевели в онлайн-формат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе управления образования области, в связи с неблагоприятными погодными условиями – снегопадом и метелью, 8 февраля занятия для учащихся 0-11 классов средних школ в городе Атырау, а также всех семи районах области будут проходить в онлайн-формате.

    Сильный снегопад, второй за неделю, начался во вторник ночью не прекращался до второй половины дня. Снегопад сопровождался низовой метелью, которая не прекращается, видимость на дорогах ухудшилась. Температура минус 3-4 градуса.

    Как ранее сообщалось, последствия снегопада в Атырау устраняют 15 бригад электриков.

    Трассы от Атырау на Актобе и Актау частично были закрыты.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в Атырау
    Снег и низовая метель ожидаются в Казахстане 18 февраля
    В Астане намерены сократить количество трехсменных школ
    Серик Шапкенов поручил взять на контроль своевременную выплату зарплаты работникам предприятий
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров