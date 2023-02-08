В Атырауской области 8 февраля занятия в школах и колледжах перевели в онлайн-формат

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау занятия в средних школах и колледжах областного центра и всех районов 8 февраля перевели в онлайн-формат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления образования области, в связи с неблагоприятными погодными условиями – снегопадом и метелью, 8 февраля занятия для учащихся 0-11 классов средних школ в городе Атырау, а также всех семи районах области будут проходить в онлайн-формате.

Сильный снегопад, второй за неделю, начался во вторник ночью не прекращался до второй половины дня. Снегопад сопровождался низовой метелью, которая не прекращается, видимость на дорогах ухудшилась. Температура минус 3-4 градуса.

Как ранее сообщалось, последствия снегопада в Атырау устраняют 15 бригад электриков.

Трассы от Атырау на Актобе и Актау частично были закрыты.



